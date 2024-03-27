Алар Карис: озабоченность вопросом безопасности сближает Эстонию и Кипр

«Европа борется с международными кризисами в сфере безопасности, поэтому сотрудничество между Эстонией и Кипром важно как никогда. Агрессия России в Украине - это война против международного права и нерушимости государственных границ. Украине срочно нужна наша эффективная помощь, чтобы защитить себя и всю Европу от нападающего на нее зла», - цитирует Кариса его пресс-служба.

«Эстония в течение следующих четырех лет решила выделить 0,25 процента своего ВВП на укрепление обороноспособности Украины, и мы призываем другие страны сделать то же самое. Таким образом наш совместный вклад поможет победить агрессора», - подчеркнул Карис.

Президенты двух стран обсудили возможности сотрудничества между Эстонией и Кипром по предоставлению экспертных знаний для обучения саперов в Украине. Они также обменялись информацией по теме восстановления Украины и необходимости призвать Россию к ответу за ее агрессию.

Президенты затронули тему процесса воссоединения Кипра. «Мы поддерживаем воссоединение острова на основе решения, приемлемого для обеих общин в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», - заявил президент Карис.