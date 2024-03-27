Президент Эстонии Алар Карис в ходе визита на Кипр в среду обсудил с главой кипрского государства Никосом Христодулидисом политические и экономические отношения между Эстонией и Кипром, а также вопрос безопасности в Европе и Средиземноморском регионе.
Алар Карис: озабоченность вопросом безопасности сближает Эстонию и Кипр
«Европа борется с международными кризисами в сфере безопасности, поэтому сотрудничество между Эстонией и Кипром важно как никогда. Агрессия России в Украине - это война против международного права и нерушимости государственных границ. Украине срочно нужна наша эффективная помощь, чтобы защитить себя и всю Европу от нападающего на нее зла», - цитирует Кариса его пресс-служба.
«Эстония в течение следующих четырех лет решила выделить 0,25 процента своего ВВП на укрепление обороноспособности Украины, и мы призываем другие страны сделать то же самое. Таким образом наш совместный вклад поможет победить агрессора», - подчеркнул Карис.
Президенты двух стран обсудили возможности сотрудничества между Эстонией и Кипром по предоставлению экспертных знаний для обучения саперов в Украине. Они также обменялись информацией по теме восстановления Украины и необходимости призвать Россию к ответу за ее агрессию.
Президенты затронули тему процесса воссоединения Кипра. «Мы поддерживаем воссоединение острова на основе решения, приемлемого для обеих общин в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», - заявил президент Карис.
Главы государств также обратились к теме эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС в последние месяцы. «Гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая. Кипр приложил большие усилия для открытия гуманитарного коридора, чтобы обеспечить необходимую дополнительную помощь по морю людям, пострадавшим от конфликта», - сказал Алар Карис. В рамках инициативы «Амалтея» суда с гуманитарной помощью отправляются из кипрских портов в Газу в рамках международного сотрудничества.
Говоря о проблемах миграции, президент Карис выразил обеспокоенность тем, что рост нестабильности в Африке и на Ближнем Востоке отразится на всей Европе. «Потоки беженцев из нестабильных регионов используются для нагнетания напряженности в странах Европейского союза», - указал глава эстонского государства.
Он подтвердил, что Эстония поддерживает Кипр как страну, находящуюся на переднем крае миграционных проблем: «Эстония активно участвует в охране внешних границ Европейского союза, в том числе на Кипре, через миссии Европейского департамента по охране границ и береговой охраны Frontex, являясь одним из самых больших вкладчиков на душу населения в Европейском союзе».
Говоря о сотрудничестве в области цифровых технологий, президент Карис отметил, что Эстония готова поделиться ноу-хау, необходимыми для цифровизации страны. «Я надеюсь на новый импульс в развитии цифрового сотрудничества между нашими странами. Взаимная возможность покупать лекарства по цифровому рецепту - один из практических примеров, который принесет пользу жителям обеих стран, например, во время путешествий», - отметил президент Эстонии.
По словам президента Кариса, заинтересованность в развитии экономического сотрудничества с Кипром подтверждает и прибывшая с главой государства бизнес-делегация. «Эстонские предприниматели из разных сфер деятельности, в том числе из цифрового и морского секторов, ищут на Кипре партнеров для совместного бизнеса. Я надеюсь, что наш бизнес-семинар и встречи дадут толчок развитию делового сотрудничества», - добавил он.