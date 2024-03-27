ГАЛЕРЕЯ ⟩ Уродливые дома или красивые дома? Нет, жемчужины постмодернизма

Кто не знает район архитекторов? Ну, тот, что в части города Веэрику. Там вилла Лапина и дом на две семьи авторства Кюннапу, а также вся прилегающая территория застроены совершенно уникальными домами! Со всеми своими колоннами, сводами, балконами, лестницами, декоративными стенами, зимними садами, окнами разных размеров и щипцовыми завершениями фасадов.