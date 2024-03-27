ФОТО ⟩ Силы обороны Эстонии получат новые современные приборы ночного видения

Приборы ночного видения греческой компании Theon Sensors легче, более чувствительны к свету и имеют лучшее разрешение по сравнению с используемыми до сих пор, что дает пользователю тактическое преимущество.

Подполковник Рихо Юурик, руководитель отдела обеспечения Генерального штаба Сил обороны, отметил, что, поскольку известно, что противник в несколько раз превосходит нас по массе, необходимо добиваться преимущества другими средствами, например лучшей подготовкой, большей ситуационной осведомленностью и технологическими решениями.

«Приборы ночного наблюдения - это еще один шаг к достижению этого преимущества, позволяющий нам работать более эффективно круглосуточно и использовать все новые возможности, которые уже есть в нашем распоряжении», - сказал Юурик.

По словам старшего оружейного техника Сил обороны сержанта Марио Нылвака, устройство Theon Argus FS MK2 представляет собой очевидное усовершенствование для боев в условиях ограниченной освещенности. «Благодаря меньшему весу и лучшим возможностям ночного видения это устройство наверняка понравится нашим защитникам государства», - сказал Нылвак.

По словам начальника отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиля Липпа, около 10 000 солдат будут оснащены приборами ночного видения.

«Проверка предложений была очень тщательной и существенной. В ходе оценки предложений оценивались все комплектующие, то есть весь набор с прибором ночного видения, креплением для шлема и дополнительным оборудованием, которые должны были соответствовать условиям, установленным в тендере», - рассказал Липп.

Продукция Theon Sensors оказалась победителем из 16 претендентов по заранее определенным критериям оценки. Новые приборы ночного видения будут использоваться как Кайтселийтом, так и подразделениями Сил обороны.