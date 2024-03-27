Торговая сеть рассказала, насколько растет спрос на белые яйца в пасхальную неделю

«Следует ожидать, что спрос на белые яйца увеличится перед Пасхой, а также уже в сами праздничные дни. Немного удивительнее то, что возрос интерес и к перепелиным яйцам, которые используются в различных блюдах», - рассказал Каймо Нийтару, директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket.

«Сливочного масла закупают в два раза больше, что соответствует уровню продаж рождественского периода. Продажи многих молочных продуктов, таких как творожные кремы и пасха, также удвоятся», - добавил Нийтару.

Как и в другие государственные праздники, продажи взбитых сливок и дрожжей также увеличиваются, что, по его словам, указывает на то, что люди любят печь дома во время праздников. Те, кто не печет дома, в период Пасхи покупают готовые блюда от пекарен-производителей. «Особой популярностью в этом сезоне пользуются пасхальный пирог, пасха и пасхальный кулич, популярность которого еще больше возрастает во время славянской Пасхи», - сказал Нийтару.

Финские сладости в магазинах Эстонии

В ассортимент Prisma также входит праздничное финское блюдо мямми, которое готовят из ржаной муки и ржаного солода и обычно едят с сахаром и сливками, или же с молоком. Мямми очень популярно в Финляндии, и это лакомство бывает разных вкусов, таких как ваниль, соленая карамель и лакрица.

В Финляндии украшение дома на Пасху очень популярно, и в последние годы увеличились продажи товаров для рукоделия, таких как декоративные перья, клей для бумаги и скотч. В прошлом году, за неделю до вербного воскресенья, продажи клея и скотча в магазинах материнской компании Prisma S Group выросли в Финляндии примерно на 50 процентов по сравнению с предыдущими неделями.