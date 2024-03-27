Противники и сторонники. Как вопрос смертной казни разделил российских чиновников и пропагандистов

Сейчас же он в числе первых стал призывать к «тотальным казням террористов и репрессиям против их семей».

В марте 2013 года в Госдуме говорили о смертной казни во время мероприятий, посвященных 20-летию российской Конституции. Спикером Госдумы тогда был нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он напомнил, что именно в России, а не «в Западной Европе с ее вековыми парламентскими традициями» появился первый законопроект об отмене смертной казни, который разработали депутаты первой Госдумы 1906 года (учрежденной Николаем II и просуществовавшей всего 72 дня). «Нам есть чем гордиться», - заявил тогда по этому поводу Нарышкин.

Эту же тему тогда обсуждали главы комитетов по конституционному законодательству двух палат парламента сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Владимир Плигин. И они попросили присутствовавших в зале слушателей (среди них, в частности, были студенты, юристы и журналисты) проголосовать, кто считает смертную казнь приемлемой. За это проголосовало большинство зала. Плигин констатировал, что если вынести вопрос на референдум, «ответ будет дан автоматически».

Клишас в связи с этим заявил, что «на самом деле нормально, когда государство является более гуманным», «в этом есть некая функция государства». Тем не менее, утверждал он, «если мне не удается убедить общество в том, что смертная казнь недопустима», лучше, чтобы «она была в законе, чем появились суды Линча».