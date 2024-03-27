Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 марта: получить жилищный кредит станет легче, как трудятся украинские тележурналисты в условиях войны, спекталь о поиске своего «Я» и уникальный частный музей оружия
Сегодня в выпуске:
- Начиная с апреля условия получения жилищных кредитов станут более мягкими. Вызовет ли это увеличение роста на рынке недвижимости и какие требования станут предъявлять к заемщикам, разбирался наш корреспондент
- Это важно: погодные условия позволяют не торопиться с заменой шин; нидерландская компания вложит более миллиарда евро в производство «зеленого этанола» в Эстонии; опасные биодобавки привели к смертям и заболеваниям в Японии
- Наша серия репортажей из Украины продолжается. Как живут и работают местные тележурналисты в условиях войны?
- Все люди испытывают самые тяжелые чувства, которые порой даже не признают. Cпектакль студентов театральной студии «Арт Чердак» посвящен исследованию того, как мы играем роли в жизни, пряча свое настоящее «Я» под разными социальными масками
- Мины, гранаты, винтовки, пулеметы, предметы солдатского быта, ордена, другие артефакты, отражающие все этапы истории Эстонии XX века - все это можно увидеть в таллиннском частном Музее оружия. С уникальной коллекцией ознакомилась и наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 27 марта.