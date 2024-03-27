«Новости в 7» за 27 марта: получить жилищный кредит станет легче, как трудятся украинские тележурналисты в условиях войны, спекталь о поиске своего «Я» и уникальный частный музей оружия

Сегодня в выпуске:

- Начиная с апреля условия получения жилищных кредитов станут более мягкими. Вызовет ли это увеличение роста на рынке недвижимости и какие требования станут предъявлять к заемщикам, разбирался наш корреспондент

- Это важно: погодные условия позволяют не торопиться с заменой шин; нидерландская компания вложит более миллиарда евро в производство «зеленого этанола» в Эстонии; опасные биодобавки привели к смертям и заболеваниям в Японии

- Наша серия репортажей из Украины продолжается. Как живут и работают местные тележурналисты в условиях войны?

- Все люди испытывают самые тяжелые чувства, которые порой даже не признают. Cпектакль студентов театральной студии «Арт Чердак» посвящен исследованию того, как мы играем роли в жизни, пряча свое настоящее «Я» под разными социальными масками

- Мины, гранаты, винтовки, пулеметы, предметы солдатского быта, ордена, другие артефакты, отражающие все этапы истории Эстонии XX века - все это можно увидеть в таллиннском частном Музее оружия. С уникальной коллекцией ознакомилась и наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 27 марта.