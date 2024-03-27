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ПРОЦЕСС РЕПИНСКОГО ⟩ Йыхвиская волостная управа заплатила уволенному чиновнику большую компенсацию, а через неделю вновь приняла на работу

Андрес Эйнманн
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Фото: Sander Ilvest

Бывший заместитель финансового директора Йыхвиской волостной управы Эллу Блок заявила в среду в Харьюском уездном суде, давая показания на процессе бывшего волостного старейшины Мартина Репинского, что, вынудив ее уволиться с полугодовым выходным пособием, волостная управа через несколько дней вновь приняла ее на работу.

Эллу Блок дала показания в суде в качестве свидетеля, вызванного прокурором Аларом Рютелем. Блок - одна из трех муниципальных служащих, увольнение которых привело к тому, что прокуратура возбудила против Репинского уголовное дело за нанесение ущерба муниципалитету.

Под давлением Репинского 19 марта 2019 года Блок написала заявление об отставке и со следующего дня не работала в волостной управе. Будучи заместителем финансового директора Йыхвиского самоуправления, Блок по сути являлась главным бухгалтером муниципалитета. После того как Блок вынудили уволиться, чиновники обнаружили, что годовой отчет муниципалитета, который никто, кроме Блок, не мог подготовить, все еще не готов.

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