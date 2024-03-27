Бывший заместитель финансового директора Йыхвиской волостной управы Эллу Блок заявила в среду в Харьюском уездном суде, давая показания на процессе бывшего волостного старейшины Мартина Репинского, что, вынудив ее уволиться с полугодовым выходным пособием, волостная управа через несколько дней вновь приняла ее на работу.
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ПРОЦЕСС РЕПИНСКОГО ⟩ Йыхвиская волостная управа заплатила уволенному чиновнику большую компенсацию, а через неделю вновь приняла на работу
Эллу Блок дала показания в суде в качестве свидетеля, вызванного прокурором Аларом Рютелем. Блок - одна из трех муниципальных служащих, увольнение которых привело к тому, что прокуратура возбудила против Репинского уголовное дело за нанесение ущерба муниципалитету.