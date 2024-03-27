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Результаты исследования: в Эстонии люди гораздо чаще меняют жилье, чем в Литве и Латвии

BNS
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Переезд. Иллюстративное фото.
Переезд. Иллюстративное фото. Фото: Erakogu/ Rendin

В ходе исследования, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Luminor, жителям стран Балтии задавали вопрос, сколько раз они меняли жилье за свою жизнь, при этом учитывался также переезд из одной съемной квартиры в другую. Оказалось, что жители Латвии и Литвы меняют место жительства значительно реже, чем эстонцы.

За свою жизнь 55 процентов жителей Эстонии, 44 процента жителей Латвии и 39 процентов жителей Литвы меняли место жительства четыре раза или еще больше. Всю жизнь прожили в одном месте жительства 4 процента эстонцев, из одного дома в другой ни разу не переезжали 8 процентов респондентов.

«Одним из факторов, заставляющих эстонцев чаще менять жилье, является разница в доходах по сравнению с жителями других стран Балтии. Оказалось, что чем выше доход, тем чаще люди меняют жилье в Эстонии. Как вы знаете, чистая зарплата в Эстонии на протяжении последних десятилетий была на шаг впереди Латвии и Литвы», - прокомментировал Танель Ребане, руководитель подразделения Luminor по банковскому обслуживанию частных лиц в странах Балтии.

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