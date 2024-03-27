В ходе исследования, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Luminor, жителям стран Балтии задавали вопрос, сколько раз они меняли жилье за свою жизнь, при этом учитывался также переезд из одной съемной квартиры в другую. Оказалось, что жители Латвии и Литвы меняют место жительства значительно реже, чем эстонцы.
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Результаты исследования: в Эстонии люди гораздо чаще меняют жилье, чем в Литве и Латвии
За свою жизнь 55 процентов жителей Эстонии, 44 процента жителей Латвии и 39 процентов жителей Литвы меняли место жительства четыре раза или еще больше. Всю жизнь прожили в одном месте жительства 4 процента эстонцев, из одного дома в другой ни разу не переезжали 8 процентов респондентов.