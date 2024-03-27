Результаты исследования: в Эстонии люди гораздо чаще меняют жилье, чем в Литве и Латвии

За свою жизнь 55 процентов жителей Эстонии, 44 процента жителей Латвии и 39 процентов жителей Литвы меняли место жительства четыре раза или еще больше. Всю жизнь прожили в одном месте жительства 4 процента эстонцев, из одного дома в другой ни разу не переезжали 8 процентов респондентов.

«Одним из факторов, заставляющих эстонцев чаще менять жилье, является разница в доходах по сравнению с жителями других стран Балтии. Оказалось, что чем выше доход, тем чаще люди меняют жилье в Эстонии. Как вы знаете, чистая зарплата в Эстонии на протяжении последних десятилетий была на шаг впереди Латвии и Литвы», - прокомментировал Танель Ребане, руководитель подразделения Luminor по банковскому обслуживанию частных лиц в странах Балтии.