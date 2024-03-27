Транспортные самолеты «Ил-76» российских военных, дислоцированные во Пскове, будут переброшены в Ханты-Мансийский автономный округ, что примерно в 2700 километрах от западной границы, из-за опасений украинских авиаударов, сообщает местный Telegram-канал.
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Псковская военная авиабаза переводится в Сибирь из-за страха перед украинскими атаками
Транспортные самолеты «Ил-76» на псковском аэродроме стали целью атаки украинского беспилотника 29 августа прошлого года, когда украинцам удалось уничтожить четыре таких самолета и повредить несколько других.