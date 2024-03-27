Ср, 27.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Псковская военная авиабаза переводится в Сибирь из-за страха перед украинскими атаками

Арвед Брейдакс
Copy
Фото: Telegram/Нижневартовск

Транспортные самолеты «Ил-76» российских военных, дислоцированные во Пскове, будут переброшены в Ханты-Мансийский автономный округ, что примерно в 2700 километрах от западной границы, из-за опасений украинских авиаударов, сообщает местный Telegram-канал.

Транспортные самолеты «Ил-76» на псковском аэродроме стали целью атаки украинского беспилотника 29 августа прошлого года, когда украинцам удалось уничтожить четыре таких самолета и повредить несколько других.

Поскольку атаки украинских дронов на российские объекты участились, российские ВВС решили переместить базирующиеся в Пскове транспортные самолеты на более безопасное расстояние - в Сибирь.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх