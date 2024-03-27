Олаф Шольц: Германия стоит плечом к плечу со странами Балтии и готова их защищать

Шольц признал, что сейчас в международной политике сложные времена и нужно учитывать, что некоторые вещи, на которые раньше полагались, уже не такие, какими они должны быть, особенно отметив вторжение России в Украину.

Канцлер Германии напомнил, что Латвия и Германия в течение 20 лет являются тесными партнерами по ЕС и НАТО, при этом Германия оказывает поддержку восточному флангу НАТО своими солдатами в Литве и контролируя воздушное пространство в Эстонии, а теперь и в Латвии.

«Я отдаю себе отчет в том, что с этим сотрудничеством связан посыл о нашей солидарности и принципах НАТО, а именно, мы выступаем друг за друга и готовы защищать каждый сантиметр территории НАТО совместными усилиями. Это мое послание и странам Балтии - мы рядом плечом к плечу», - подчеркнул Шольц.

Говоря о вторжении России в Украину, Шольц признал, что Запад «должен сделать больше и достаточно, чтобы поддержать Украину». Германия оказывает крупномасштабную поддержку: это почти 28 млрд евро в виде поставок оружия и другой поддержки. Кроме того, Шольц удовлетворен принятыми в последнее время решениями, например, чешской инициативой по поставкам боеприпасов.