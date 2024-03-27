EKRE заменит в горсобрании Таллинна покинувшего партию Эспенберга на Хелле-Моонику Хельме

Полномочия Эспенберга как замещающего депутата закончатся в горсобрании 4 апреля, и его место в горсобрании займет Хелле-Мооника Хельме, член Рийгикогу, избранная в городское сорбрание на местных выборах, о чем заявил лидер фракции EKRE в горсобрании Март Каллас.

Эспенберг, единственный депутат из фракции EKRE, поддержавший во вторник вотум недоверия в горсобрании мэру Михаилу Кылварту, решил в тот же день выйти из партии, не дожидаясь исключения из ее рядов.

Помимо Калласа, во фракцию EKRE в настоящее время входят Урмас Рейтельманн, Харри Кинго, Иван Макаров и Райво Пыхьякиви. Из них только Рейтельманн имеет полноценный депутатский мандат, а все остальные являются замещающими депутатами.