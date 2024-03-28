Соцдемы, реформисты и «Ээсти 200» против идеи «Отечества» решать в столице вопрос о голосах граждан РФ

«Сейчас это не та тема. И если мы смешаем две темы в кучу, я боюсь, что из-за "Отечества" мы можем упустить этот исторический шанс (сформировать новую власть - прим.)», - сказал председатель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере.