Потенциальные партнеры «Отечества» по планируемому новому правящему союзу в Таллинне решительно не поддерживают предложение обсуждать в ходе переговоров о коалиции темы государственного уровня, пишет Rus.ERR.
Соцдемы, реформисты и «Ээсти 200» против идеи «Отечества» решать в столице вопрос о голосах граждан РФ
«Сейчас это не та тема. И если мы смешаем две темы в кучу, я боюсь, что из-за "Отечества" мы можем упустить этот исторический шанс (сформировать новую власть - прим.)», - сказал председатель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Пяртель-Пеэтер Пере.
«Что касается увязывания муниципальных вопросов с государственными, а вопрос права голоса - это однозначно вопрос уровня парламента, изменения Конституции, то связывать это с муниципальными переговорами, на мой взгляд, нелепо», - подчеркнул руководитель фракции соцдемов Евгений Осиновский.
"Я думаю, что самое важное - обсудить вопросы, которые касаются Таллинна», - отметил зампредседателя «Ээсти 200» Марек Рейнаас.