Социал-демократы утвердили делегацию для переговоров по новой коалиции в Таллинне

«Для нас важно обеспечить достойный уровень жизни горожан, чтобы независимо от экономического положения у людей был доступ к качественному образованию и медицинской помощи. Мы также должны обеспечить плавный переход на эстоноязычное образование. Необходимо продолжить развитие сети детских садов, начальных и основных школ», – назвала Мадле Липпус приоритетные для социал-демократов темы на переговорах.

«Также нужно дальше заниматься обновлением сети общественного транспорта, чтобы она в числе прочего лучше соединяла Таллинн с его окрестностями. При этом общественный транспорт должен остаться бесплатным. Считаем нужным продолжить проектирование трамвайной линии по улице Лийвалайа и до торгового центра Kristiine, где планируется создание удобной станции, органично связывающей железнодорожное сообщение с сетью столичного общественного транспорта», – сказала Липпус.

«Мы хотим обязательно обсудить с остальными партиями вопросы дальнейшего повышения качества управления муниципальными предприятиями и оптимизации работы таллиннских департаментов. Обсудим и приведение в порядок системы городских СМИ», – подчеркнула Мадле Липпус, исполняющая сейчас обязанности мэра.