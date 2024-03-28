Звездный эстонский велогонщик получил визу в тоталитарную страну, чтобы выполнить неожиданную просьбу

По словам руководителя по тренировкам Intermarché-Wanty Айке Висбеек, у таких сборов имелись как плюсы, так и минусы. Тренировки проходили на высоте 2400 метров над уровнем моря.

«Другим ребятам придется три недели сидеть на вершине вулкана на Тенерифе. Они не очень довольны тем, что не могут тренироваться дома», — сказал Висбеек в интервью Cyclingweek.

Для Гирмая подобные обращения за помощью к нашему гонщику редкость. Большую часть времени он тренируется в одиночку или с теми, кто явно слабее по уровню. Под руководством диктатора Исайаса Афеверки в Эритрее существует один из самых репрессивных режимов в мире. Получить визу туда очень сложно. Но у Таарамяги это получилось.

«Когда Бини тренируется с местными, то его коллеги устают за два часа и дальше он едет один. Но если рядом с ним будет ехать серьезный спортсмен, то он сможет тренироваться пять часов на высоком уровне. Это элементарно», - сказал Висбеек, по словам которого в случае с Таарамаэ на пользу пойдет предыдущий опыт тренировок во Вранде.

«Дополнительный гонщик подтягивает его на тренировках и повышает качество работы. От этого, разумеется, только польза. Сможем также собрать знания о том, насколько это эффективно. Бини мощно тренируется с братом, но мы хотим большего».

Гирмай, который в апреле отметит свой 24-й день рождения, стал первым чернокожим африканским велогонщиком, выигравшим этап Джиро д'Италия.