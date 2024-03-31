Борис Тух ⟩ Продается неизвестная акварель Гитлера. Дорого

А персонажи Nachtland в своих взаимоотношениях с прошлым, т.е. с тем, что творилось в Третьем Рейхе, еще и обнаруживают возможность совершенно циркового кульбита: Гитлер, конечно, один из величайших преступников в истории человечества, но его картины можно продать за очень серьезные деньги. Правда, во-первых, во многих странах подобные продажи запрещены, так как могут быть приравнены к пропаганде нацизма. А во-вторых, на торги часто выставляются подделки. Нужно доказать подлинность акварели. У семьи Николы и Филиппа вроде бы есть доказательства, но они – из того прошлого, о котором говорить долгое время было не принято!

На открытии 26-го PÖFF, осенью 2022 года, демонстрировался фильм израильского режиссера Леона Прудовского «Мой сосед Адольф». Место действия – некая страна в Южной Америке. У чудом спасшегося во время Холокоста г-на Польски появляется новый сосед, некий Херманн Херцог, тоже иммигрант, только немец; г-н Польски подозревает, что это Гитлер, мол, он не покончил самоубийством, а скрылся за океаном. Позже выясняется, что подозрение было не совсем беспочвенным: г-н Херцог – один из двойников Гитлера. Он пишет картины, имитируя манеру Гитлера, суровая дама, его импрессарио, торгует этими работами; покупатели считают их подлинниками – не потому, что верят, будто они написаны рукой фюрера, а потому что хотят так считать!