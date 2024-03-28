Доход от продаж у предприятий розничной торговли снижается на протяжении 18 месяцев

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доход от продаж у предприятий розничной торговли сокращается уже 18 месяцев подряд.

«По сравнению с прошлым февралем доход от продаж у магазинов промышленных товаров сократился на 8% и у продовольственных магазинов — на 2%. При этом доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, продолжил расти, и по сравнению с февралем прошлого года продажи увеличились на 9%», — добавила Пихлак.

Среди промышленных товаров доход от продаж более всего сократился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (17%).

Продажи сократились также у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн (14%), у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь (5%), и у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги; 4%).

Доход от продаж сократился также у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и у немагазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах (4%), и у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (4%). Доход от продаж увеличился у аптек и магазинов косметических товаров (5%).

По сравнению с январем этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли в феврале сократился на 4%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных продажи по сравнению с прошлым месяцем увеличились на 1%.

Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу «Месячные экономические показатели предприятий торговли» Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.