Полиция ищет 37-летнего Ивана: он уклоняется от исполнения решения суда

Иван плотного телосложения, рост 179 см. Справа на лбу у него есть шрам длиной два сантиметра.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фотографии мужчину или знает, где он находится, звонить по номеру 112 или писать по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.