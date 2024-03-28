Правительство рассмотрит проект участия Эстонии в новой военной операции

Целью военной операции ЕС является обеспечение морского присутствия и осведомленности об обстановке в районе операций, а также свобода судоходства в Красном море. Ведущей страной операции является Греция. Военнослужащий эстонской обороны приступит к работе в штабе.

В зону боевых действий входят международные воды Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, Красного и Аравийского морей, а также международные воды Адена, Омана и Персидского залива.

Миссия EUNAVFOR ASPIDES – защищать суда от нападений повстанцев-хуситов и сопровождать корабли на всей территории оперативной деятельности, обеспечивая безопасность судов и свободу судоходства.

Первоначальная продолжительность операции запланирована на один год, но при необходимости она будет продлена. Конечная цель операции – восстановить свободу судоходства в регионе Красного моря. Операция носит строго охранительный характер