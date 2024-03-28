Анетт Контавейт получила высокое признание

Награда вручается за выдающиеся заслуги в теннисе. За свою теннисную карьеру Анетт достигла очень высокого второго места в рейтинге WTA и выиграла шесть титулов WTA в одиночном разряде, прежде чем завершить профессиональную карьеру в 2023 году. Анетт показывала отличные результаты даже в юниорском возрасте.

По словам генерального секретаря Эстонской теннисной федерации Аллара Хинта, Анетт зарекомендовала себя также как очень вдохновляющий общественный деятель, чьи спортивные результаты и приятный стиль общения значительно увеличили популярность тенниса в Эстонии.

«Анетт неоднократно представляла Эстонию на международных командных соревнованиях, она очень поддерживала федерацию тенниса и пользовалась популярностью среди любителей тенниса», - добавил Хинт.

Другими лауреатами премии стали Фердинанд Суло из Албании, Самвел Григорян из Армении, Джордж Вассилиадес из Кипра, Кристи Бугерт из Нидерландов и Виктория Шувайникова из Украины.

Ранее такое признание получали эстонцы: Тоомас Лейус в 2013 году, Айта Пылдма в 2019 году и Юрген Зопп в 2022 году.

Европейский теннисный союз (Tennis Europe), состоящий из 50 европейских государств-членов, является крупнейшей региональной ассоциацией руководящего органа этого вида спорта - Международной федерации тенниса (ITF). Организация со штаб-квартирой в Базеле (Швейцария) играет важную роль в продвижении тенниса в Европе, выполняя делегированные ITF мероприятия, а также организуя различные соревнования и мероприятия, независимые от ITF, такие как чемпионаты Европы по теннису.