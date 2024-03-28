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Союзы: налог на подслащенные напитки не улучшит ситуацию со здоровьем населения и нанесет ущерб промышленности

BNS
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Прохладительные напитки.
Прохладительные напитки. Фото: Elmo Riig/Sakala

Эстонский союз производителей продуктов питания, Эстонская торгово-промышленная палата, Союз торговцев Эстонии и Эстонский союз производителей безалкогольных напитков направили в Министерство социальных дел свою позицию по законопроекту о налогообложении подслащенных напитков, в которой считают, что налог в его нынешнем виде преследует лишь цели фискальной политики.

В законопроекте, подготовленном Министерством социальных дел, ничто не указывает на то, что поставленная цель - охрана здоровья населения - будет достигнута. Предлагаемый налог в его нынешнем виде преследует лишь фискальную цель, которая осуществляется за счет производителей напитков и продуктов питания и экономически менее обеспеченных слоев населения, не достигая в конечном итоге ни одной из двух возможных целей - улучшения показателей общественного здоровья или увеличения налоговых поступлений, считают ассоциации.

По мнению подписантов, налог на подслащенные напитки не оказывает ожидаемого положительного влияния на здоровье населения, так как не снижает количество потребляемых свободных сахаров и калорий в эффективных объемах.

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