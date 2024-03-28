Эстонский союз производителей продуктов питания, Эстонская торгово-промышленная палата, Союз торговцев Эстонии и Эстонский союз производителей безалкогольных напитков направили в Министерство социальных дел свою позицию по законопроекту о налогообложении подслащенных напитков, в которой считают, что налог в его нынешнем виде преследует лишь цели фискальной политики.
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Союзы: налог на подслащенные напитки не улучшит ситуацию со здоровьем населения и нанесет ущерб промышленности
В законопроекте, подготовленном Министерством социальных дел, ничто не указывает на то, что поставленная цель - охрана здоровья населения - будет достигнута. Предлагаемый налог в его нынешнем виде преследует лишь фискальную цель, которая осуществляется за счет производителей напитков и продуктов питания и экономически менее обеспеченных слоев населения, не достигая в конечном итоге ни одной из двух возможных целей - улучшения показателей общественного здоровья или увеличения налоговых поступлений, считают ассоциации.