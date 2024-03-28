Союзы: налог на подслащенные напитки не улучшит ситуацию со здоровьем населения и нанесет ущерб промышленности

В законопроекте, подготовленном Министерством социальных дел, ничто не указывает на то, что поставленная цель - охрана здоровья населения - будет достигнута. Предлагаемый налог в его нынешнем виде преследует лишь фискальную цель, которая осуществляется за счет производителей напитков и продуктов питания и экономически менее обеспеченных слоев населения, не достигая в конечном итоге ни одной из двух возможных целей - улучшения показателей общественного здоровья или увеличения налоговых поступлений, считают ассоциации.