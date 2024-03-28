Основанные иностранцами стартап-компании в прошлом году заплатили в Эстонии налогов в размере 10,3 млн евро, что на 8% больше, чем годом ранее. Оборот стартапов, основанных иностранными учредителями, в прошлом году составил 105,5 млн евро, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Работающие в стартапах иностранцы зарабатывают более чем в два раза больше среднего
По состоянию на конец прошлого года в стартап-компаниях, основанных иностранцами, в Эстонии работало 392 человека, а средняя брутто-зарплата в этих компаниях составляла 3832 евро в месяц, что примерно в два раза превышает среднюю зарплату в Эстонии. Из основанных иностранцами в Эстонии стартапов самый высокий оборот в прошлом году показали Glia (13,9 млн евро), Vertigogames (11,4 млн евро) и Binalyze (9,2 млн евро).
В прошлом году 32 иностранных учредителя получили разрешение на создание стартап-компании в Эстонии, причем наибольшее количество учредителей приехало в Эстонию из Турции, Армении, Китая и Украины. В прошлом году был выдан 291 временный вид на жительство для работы в Эстонии и 152 визы для работы в Эстонии.
Программу стартап-виз для найма сотрудников активнее всего используют крупнейшие компании эстонского стартап-сектора, такие как Bolt, Wise и Veriff, а также десятки других эстонских технологических компаний.
Менеджер по развитию стартап-виз и внешних связей в Startup Estonia Анника Ярс, отметила, что с помощью программы стартап-виз эстонские стартапы в первую очередь нанимают из-за рубежа таланты, которые способствуют росту местного технологического сектора. «Конкуренция на мировом рынке труда сегодня очень жесткая, и близость Эстонии к России, несомненно, вызывает неуверенность среди иностранных талантов, для которых открыты двери многих стран и компаний. Поскольку привлечение иностранных талантов имеет решающее значение для эстонских стартапов, то зарплаты ценных специалистов также растут быстрее, чем в среднем», – пояснила Ярс.
Компании, использующие программы стартап-визы и визы для растущих компаний в прошлом году заплатили в Эстонии 268,8 миллиона евро налогов, а их общий оборот составил 2,2 миллиарда евро.
Стартапы, участвующие в программе стартап-визы, также добились успеха в привлечении инвестиций. Всего в 2023 году было привлечено инвестиций на сумму 102,3 млн евро и заключено 19 сделок. Крупнейшие инвестиции привлекли Funderbeam (36 млн евро), Binalize (17,7 млн евро) и Rangeforce (17 млн евро).
За годы работы в рамках программы стартап-визы иностранцам было выдано 534 положительных решения о создании стартап-компании в Эстонии. В прошлом году 79 стартап-компаний подали заявки на участие в программе, 40% из них получило одобрение созванного Министерством внутренних дел стартап-комитета.
Ярс пояснила, что независимая комиссия, состоящая из экспертов, тщательно и критично рассматривает поданные заявки. «Цель комиссии – не одобрить как можно больше заявок, а очень тщательно следить за тем, чтобы компания соответствовала критериям, так как наша цель – чтобы международные таланты могли приезжать работать в Эстонию и способствовать росту нашего сектора технологий», – сказала она.
Программа стартап-виз, запущенная в январе 2017 года, позволяет гражданам стран, не входящих в ЕС, работать в эстонских стартапах, переносить существующие стартапы сюда или создавать новые в Эстонии. Всего за годы работы программы было выдано 4974 разрешения на работу в стартапах и развивающихся технологичных компаниях.