Депутат городского совета Мариуполя Максим Бородин: «В оккупированном Мариуполе экологическая катастрофа, но Россия об этом умалчивает»

22 февраля 2022 года, депутат городского совета и экологический активист из Мариуполя Максим Бородин на митинге против российской агрессии возле Драматического театра Мариуполя. Фото: Личный архив Максима Бородина

Плюс мы боролись за то, чтобы местное самоуправление было действительно представительством людей, а не олигархов. Борьба шла за то, чтобы с людьми общались, считались с их мнением. В Мариуполе реально можно было прийти на сессию городского совета, задать вопросы депутатам напрямую, прийти к мэру и задать ему вопросы.

Пусть сейчас мариупольцы попробуют все это сделать, выйти на протест какой-нибудь, как они это делали при Украине свободно, и требовать даже самых безумных вещей. Это все закончилось. А этим людям говорили: цените то, что у вас есть, то, насколько вы свободны. Да, многие вещи были не идеальны, но вы хозяева здесь, вы выбираете людей, которые вами будут управлять. Сейчас у людей вообще отняли право выбора.

Жили мы нормально, занимались своей жизнью, а теперь пришли люди, которые убили наших соседей - друзей, и сказали, теперь все это наше, теперь мы тут хозяева, мы тут управляем. Грабеж среди белого дня, и весь мир на это смотрит. Я не знал, что такое будет возможно в XXI веке.

– Многие все-таки склонялись к России, сочувствовали этим ценностям?