Джокович удивил всех колоссальными изменениями

Сербский теннисист и хорватский тренер работали вместе шесть лет. За это время Джокович выиграл, помимо прочего, десяток титулов Большого шлема. Безусловно, это был его самый успешный период.

«Мы с Гораном решили прекратить наше сотрудничество несколько дней назад, - заявил Джокович в социальных сетях. – На корте химия сошла на нет, но наша дружба всегда оставалась крепкой».

Именитый теннисист вспомнил, что, нанимая Иванишевича, он в первую очередь хотел улучшить свою подачу.

«Он не только развил игру, но и принес много веселья, смеха, первое место в рейтинге, рекорды и еще 12 титулов Большого шлема (и несколько финалов)», - добавил Джокович.

Хотя один из сильнейших в мире теннисистов оставил позади успешнейшие годы в своей карьере, он жаждет перемен. После победы на US Open, своего 24-го титула на турнире Большого шлема, Джокович объявил, что прекращает свое 15-летнее сотрудничество с менеджером Эдоардо Артальди.

В этом году сезон Джоковича складывается не самым удачным образом. На Australian Olen он выбыл из конкуренции в полуфинале, на Indian Wells (ATP 1000) – уже во втором туре.