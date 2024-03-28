Йоко Алендер ⟩ Вы спросите, что дальше? Видение будущего Таллинна начинает формироваться
Отстранение Центристской партии от власти в Таллинне действительно принесло ощущение весны. Слишком долго мы страдали от кумовства в местной политике, от коррупции и неэффективности. Еще недавно столичная пропагандистская контора дала основание полагать, что они работают над тем, чтобы в зависимости от родного языка держать горожан в разных инфополях. Или чем тогда можно объяснить нежелание освещать в русскоязычной газете причины и последствия мартовской бомбардировки? (На самом деле публикация о мартовской бомбардировке была как в газете «Столица» от 5 марта, так и на одноименном портале 8 марта – прим. ред.).
Жители столицы, которой управляют по-европейски, заслуживают достоверной и независимой информации, а также четких взглядов политиков, независимо от родного языка говорящего или слушающего, по всем вопросам, будь то исторические события или наша нынешняя непоколебимая поддержка Украины, борющейся и за нашу свободу.
Конец кумовству в политике
С самого начала переговоров между Партией реформ, социал-демократами, «Отечеством» и «Ээсти 200» мы также ждем ясных сигналов, основанных на ценностях, а также конкретных действий, которые имеют общий знаменатель и которые будут реализованы за короткое время, оставшееся до следующих местных выборов.
С точки зрения Партии реформ важны пересмотр городского управления, отказ от кумовства в политике и освобождение партийных рабочих мест для лучших специалистов. Нет необходимости в бесконечных планах развития и стратегиях, нужны действенные, эффективные и видимые изменения в управлении городом в реальной жизни.
Также необходимо прекратить деятельность города в тех областях, в которых услуги могли бы доходить до горожан с лучшими качеством и ценой: это касается и вместительного «муниципального медиадома», в котором работает более 80 человек - на деньги налогоплательщиков в размере трех миллионов евро в год.
Образование является одной из важнейших задач местного самоуправления. Новая коалиция должна обеспечить переход на эстоноязычное образование, решить проблемы, связанные с нагрузкой и зарплатой учителей. Образование, конечно, - сфера с большой перспективой, но столичные семьи слишком долго ждали, чтобы каждому ребенку было гарантировано место в детском саду, когда ему исполнится три года, а не когда он достигнет школьного возраста. Партия реформ получила на выборах мандат и на бесплатное дошкольное образование, поскольку нелогично, когда за дошкольное образование нужно платить, а за университетское - нет.
Общественный транспорт
Об организации таллиннского транспорта, безусловно, можно написать много, но за полтора года точно не сделать то, что оставалось невыполненным десятилетиями или выполнялось плохо. Тем не менее, в сфере мобильности необходимы перемены, чтобы не сохранялась ситуация, когда в городе неудобно передвигаться любым способом, и поэтому все больше горожан предпочитают пользоваться личным автотранспортом, так как в пробке в своей машине, по крайней мере, тепло и удобно, да и любимую музыку можно послушать.
Ответственность руководителей города - создать условия, в которых устойчивый выбор будет удобен, быстр и выгоден, а свобода выбора по-прежнему останется за горожанами. Улицы, площади и парки города должны стать доступными, безопасными и хорошо оборудованными как для восьми-, так и для 80-летних граждан, тогда и у всех остальных все будет хорошо. Тот же принцип должен действовать в здравоохранении: профилактика, обеспечение сохраняющего здоровье выбора, то есть забота о людях и предоставление помощи тем, кто в ней нуждается.
Ценности и приоритеты
В сфере строительства давно говорится как об отсутствии видения, так и о затянутых планировках. Вице-мэр, представляющий СДПЭ, говорил о нескольких необходимых изменениях и инициировал их, но, безусловно, все это еще необходимо воплотить в жизнь. Отдельный вопрос - структура горуправы, в которой стратегический центр, объединяющий экспертов, отделен от фактического отдела планирования и строительства, а эксперты по транспорту и созданию городского пространства постоянно спорят между собой.
Давайте договоримся о ценностях и приоритетах и поручим экспертов реализовать их наилучшим образом, ведь в ближайшие годы Таллинну предстоит внести большой вклад в волну реновации, желательно за счет улучшения условий жизни горожан.
Повышение кризисной устойчивости Таллинна также является задачей новой столичной коалиции. Но приостановление избирательного права граждан стран-агрессоров на местных выборах - это решение на государственном уровне, которое также включено в план действий правительства ЭР. Это обещание, на которое после выборов в Рийгикогу есть мандат, оно также должно быть выполнено на государственном уровне.
В обновленном управлении городом мы ждем целеустремленности, сотрудничества и эффективности. Жители столицы так долго ждали перемен, давайте уже перейдем от слов к делу.