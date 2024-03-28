Йоко Алендер ⟩ Вы спросите, что дальше? Видение будущего Таллинна начинает формироваться

Также необходимо прекратить деятельность города в тех областях, в которых услуги могли бы доходить до горожан с лучшими качеством и ценой: это касается и вместительного «муниципального медиадома», в котором работает более 80 человек - на деньги налогоплательщиков в размере трех миллионов евро в год.

Образование является одной из важнейших задач местного самоуправления. Новая коалиция должна обеспечить переход на эстоноязычное образование, решить проблемы, связанные с нагрузкой и зарплатой учителей. Образование, конечно, - сфера с большой перспективой, но столичные семьи слишком долго ждали, чтобы каждому ребенку было гарантировано место в детском саду, когда ему исполнится три года, а не когда он достигнет школьного возраста. Партия реформ получила на выборах мандат и на бесплатное дошкольное образование, поскольку нелогично, когда за дошкольное образование нужно платить, а за университетское - нет.

Общественный транспорт

Об организации таллиннского транспорта, безусловно, можно написать много, но за полтора года точно не сделать то, что оставалось невыполненным десятилетиями или выполнялось плохо. Тем не менее, в сфере мобильности необходимы перемены, чтобы не сохранялась ситуация, когда в городе неудобно передвигаться любым способом, и поэтому все больше горожан предпочитают пользоваться личным автотранспортом, так как в пробке в своей машине, по крайней мере, тепло и удобно, да и любимую музыку можно послушать.