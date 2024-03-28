Эстонский олимпийский комитет суров. Кто из спортсменов испытал это на собственной шкуре?

Как правило, субсидии ЭOK в олимпийских видах спорта выделяются, фиксируясь на результатах, и действительны в течение двух лет. Высшая категория – «А+» (фонд заработной платы 4000, надбавка за подготовку 2200 евро) предназначена для чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Для категории «А» (фонд зарплаты 2500, поддержка на подготовку 2200 евро) нужно войти в тройку лучших на Олимпийских играх или чемпионате мира или выиграть чемпионат Европы.

Статус категории «В» (фонд заработной платы 1600, пособие на подготовку 1650 евро) получает спортсмен, если он финиширует 4-10-м на Олимпийских играх, 4-8-м на чемпионате мира или 2-3-м на чемпионате Европы.

Спортсмены категории «C» (надбавка за подготовку 1500 евро) определяются комиссией спорта высоких достижений ЭОК, оценивая потенциал спортсменов войти в десятку лучших в мире; при этом также важны последовательное развитие и профессиональное отношение. Субсидия ЭОК также предназначена для юных спортсменов.

Дважды в год ЭОК пересматривает результаты спортсменов и меняет список получающих субсидии спортсменов. В этот раз субсидию перестали получать трое спортсменов, входивших до этого в категорию «С»: лыжник Марко Кильб, фигуристка Эва-Лотта Кийбус, горнолыжник Юхан Луйге.

Изменения в списке субсидий ЭОК Фристайл Келли Силдару А → С Фигурное катание Нина Петрыкина B → C Натали Лангербаур C Эва-Лотта Кийбус C → нет поддержки Арлет Леванди C → молодой спортсмен Марко Евгений Гайдаенко C → молодой спортсмен Биатлон Кристо Сиймер C Рене Цахкна C Лыжный спорт Алвар Йоханнес Алев C Марко Кильп C → без поддержки Горные лыжи Юхан Луйк C → без поддержки Фехтование Катрина Лехис B → C Ирина Эмбри В → С Юлия Беляева В → С Эрика Кирпу В → С Кристина Кууск В → С Плавание Даниэль Зайцев, Алекс Ахтиайнен, Ральф Трибунцов 2С (на троих), ранее Зайцев и Ахтиайнен разделяли субсидию 1С Легкая атлетика Диана Сууманн C (исключение до конца квалификации на ОИ в Париже) Ристо Лиллеметс С+ → С