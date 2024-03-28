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Эстонский олимпийский комитет суров. Кто из спортсменов испытал это на собственной шкуре?

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Женская сборная Эстонии по фехтованию в 2021 году завоевала медали Олимпиады, но сейчас они остались без субсидии от ЭОК.
Женская сборная Эстонии по фехтованию в 2021 году завоевала медали Олимпиады, но сейчас они остались без субсидии от ЭОК. Фото: Tairo Lutter

Нескольким ведущим эстонским спортсменам придется обходиться меньшей субсидией от Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), а кто-то и вовсе останется без нее.

Как правило, субсидии ЭOK в олимпийских видах спорта выделяются, фиксируясь на результатах, и действительны в течение двух лет. Высшая категория – «А+» (фонд заработной платы 4000, надбавка за подготовку 2200 евро) предназначена для чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Для категории «А» (фонд зарплаты 2500, поддержка на подготовку 2200 евро) нужно войти в тройку лучших на Олимпийских играх или чемпионате мира или выиграть чемпионат Европы.

Статус категории «В» (фонд заработной платы 1600, пособие на подготовку 1650 евро) получает спортсмен, если он финиширует 4-10-м на Олимпийских играх, 4-8-м на чемпионате мира или 2-3-м на чемпионате Европы.

Спортсмены категории «C» (надбавка за подготовку 1500 евро) определяются комиссией спорта высоких достижений ЭОК, оценивая потенциал спортсменов войти в десятку лучших в мире; при этом также важны последовательное развитие и профессиональное отношение. Субсидия ЭОК также предназначена для юных спортсменов.

Дважды в год ЭОК пересматривает результаты спортсменов и меняет список получающих субсидии спортсменов. В этот раз субсидию перестали получать трое спортсменов, входивших до этого в категорию «С»: лыжник Марко Кильб, фигуристка Эва-Лотта Кийбус, горнолыжник Юхан Луйге.

Изменения в списке субсидий ЭОК

Фристайл

Келли Силдару А → С

Фигурное катание

Нина Петрыкина B → C

Натали Лангербаур C

Эва-Лотта Кийбус C → нет поддержки

Арлет Леванди C → молодой спортсмен

Марко Евгений Гайдаенко C → молодой спортсмен

Биатлон

Кристо Сиймер C

Рене Цахкна C

Лыжный спорт

Алвар Йоханнес Алев C

Марко Кильп C → без поддержки

Горные лыжи

Юхан Луйк C → без поддержки

Фехтование

Катрина Лехис B → C

Ирина Эмбри В → С

Юлия Беляева В → С

Эрика Кирпу В → С

Кристина Кууск В → С

Плавание

Даниэль Зайцев, Алекс Ахтиайнен, Ральф Трибунцов 2С (на троих), ранее Зайцев и Ахтиайнен разделяли субсидию 1С

Легкая атлетика

Диана Сууманн C (исключение до конца квалификации на ОИ в Париже)

Ристо Лиллеметс С+ → С

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