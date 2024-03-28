Нескольким ведущим эстонским спортсменам придется обходиться меньшей субсидией от Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), а кто-то и вовсе останется без нее.
Эстонский олимпийский комитет суров. Кто из спортсменов испытал это на собственной шкуре?
Как правило, субсидии ЭOK в олимпийских видах спорта выделяются, фиксируясь на результатах, и действительны в течение двух лет. Высшая категория – «А+» (фонд заработной платы 4000, надбавка за подготовку 2200 евро) предназначена для чемпионов мира и олимпийских чемпионов.
Для категории «А» (фонд зарплаты 2500, поддержка на подготовку 2200 евро) нужно войти в тройку лучших на Олимпийских играх или чемпионате мира или выиграть чемпионат Европы.
Статус категории «В» (фонд заработной платы 1600, пособие на подготовку 1650 евро) получает спортсмен, если он финиширует 4-10-м на Олимпийских играх, 4-8-м на чемпионате мира или 2-3-м на чемпионате Европы.
Спортсмены категории «C» (надбавка за подготовку 1500 евро) определяются комиссией спорта высоких достижений ЭОК, оценивая потенциал спортсменов войти в десятку лучших в мире; при этом также важны последовательное развитие и профессиональное отношение. Субсидия ЭОК также предназначена для юных спортсменов.
Дважды в год ЭОК пересматривает результаты спортсменов и меняет список получающих субсидии спортсменов. В этот раз субсидию перестали получать трое спортсменов, входивших до этого в категорию «С»: лыжник Марко Кильб, фигуристка Эва-Лотта Кийбус, горнолыжник Юхан Луйге.
Изменения в списке субсидий ЭОК
Фристайл
Келли Силдару А → С
Фигурное катание
Нина Петрыкина B → C
Натали Лангербаур C
Эва-Лотта Кийбус C → нет поддержки
Арлет Леванди C → молодой спортсмен
Марко Евгений Гайдаенко C → молодой спортсмен
Биатлон
Кристо Сиймер C
Рене Цахкна C
Лыжный спорт
Алвар Йоханнес Алев C
Марко Кильп C → без поддержки
Горные лыжи
Юхан Луйк C → без поддержки
Фехтование
Катрина Лехис B → C
Ирина Эмбри В → С
Юлия Беляева В → С
Эрика Кирпу В → С
Кристина Кууск В → С
Плавание
Даниэль Зайцев, Алекс Ахтиайнен, Ральф Трибунцов 2С (на троих), ранее Зайцев и Ахтиайнен разделяли субсидию 1С
Легкая атлетика
Диана Сууманн C (исключение до конца квалификации на ОИ в Париже)
Ристо Лиллеметс С+ → С