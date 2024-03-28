Яна Тоом: Кылварт получит больше всего голосов на выборах в Европарламент

Тоом, которая не сомневается в своей позиции в преддверии выборов, сказала в программе Terevisioon, что избиратели Центристской партии не исчезнут только потому, что ее отстранили от власти в Таллинне, и она убежден, что Михаил Кылварт получит наибольшее количество голосов на выборах в Европейский парламент.

Она не подтвердил Postimees, что Кылварт будет одним из кандидатов на выборах в Европарламент.

Заголовки о гибели Центристской партии также вызывают у Тоома смех, поскольку, по ее словам, они по-прежнему являются крупнейшей партией, а популярность Кылварта как кандидата в премьер-министры столь же высока, как и у премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ).

Однако Тоом признала, что были допущены ошибки, а Кылварта винить нельзя: «Михаил искренне пытался каким-то образом внедрить новую культуру, но ему это не очень удалось».

Комментируя коалиционные переговоры, Тоом сказала, что самое веселое только начинаетсяй, и что главные вопросы заключаются в том, как партии в коалиции останутся вместе и что их объединит: «Ранее объединял общий враг, который теперь отброшен».