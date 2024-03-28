Общество эстонской культуры в Санкт-Петербурге ликвидировано российским судом

Санкт-Петербургский городской суд ликвидировал местное общество эстонской культуры. Об этом 28 марта сообщают российские пропагандистские медиа. С требованием ликвидации организации в суд обращался Минюст РФ.

«Суд административный иск удовлетворил, ликвидировал общественную организацию "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" с исключением сведений о ней из Единого госреестра юридических лиц», - заявила в четверг представитель пресс-службы судов Петербурга Вероника Пешина.

Министерство юстиции утверждает, что нарушения в работе общества эстонской культуры были выявлены в августе 2023 года в ходе внеплановой проверки.

«Устав организации не соответствовал требованиям действующего законодательства России. Общество не сообщило в Минюст об изменении сведений о себе в реестре юрлиц и не представило ежегодную отчетность за 2020, 2021 и 2022 годы», - заявили в этом надзорном органе путинской «вертикали власти».

Заинтересованным лицом в судебном процессе была заявлена председатель общества Вийу Федорова, однако ни она, ни другие его представители на заседание не явились, утверждают российские СМИ.

На официальном сайте общества указано, что его главная цель с 1992 года после регистрации - сохранение этнической самобытности эстонцев, проживающих в Санкт-Петербурге, эстонского языка и национальных традиций, поддержание связей с Эстонией в области культуры, науки и искусства.

Страница общества эстонской культуры в Санкт-Петербурге с описанием их целей и функционала. Общество проработало больше 30 лет и было ликвидировано по требованию Минюста РФ 28 марта 2024 года. Фото: eesti.spb.ru

Среди важнейших событий в деятельности общества отмечено, что в 1993 году начали работать курсы эстонского языка и воскресная школа, в 1996 году был основан смешанный хор «Кая», в 1998 году создана фольклорная группа «Неэво» и петербургское отделение Эстонского клуба народного творчества, в 1999 году в сотрудничестве с Фондом и приходом эстонской церкви Святого Иоанна возобновилось издание газеты Peterburi Teataja, а в 2011 году была вновь открыта церковь Святого Иоанна в Санкт-Петербурге.

Яани Кирик на улице Декабристов - действующий приход Церкви Ингрии. В этой церкви много лет проводились всевозможные концерты российских и иностранных музыкантов, которых в Петербурге больше нигде было не услышать.