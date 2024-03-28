Интернет-покупатели Эстонии расчувствовались: большинство смотрит сначала на цены

Чувствительность к ценам заставляет потребителей больше обращать внимание на скидки, рекламные кампании и более дешевые альтернативные товары, что объясняет, почему почти 80% постоянных интернет-покупателей совершают покупки в международных интернет-магазинах.

«Более половины (58%) жителей Эстонии ищут скидки как в интернет-магазинах, так и в обычных магазинах. Этот показатель за год увеличился на десятую часть и иллюстрирует чувствительность жителей Эстонии к росту цен. Помимо акций, на решение о покупке влияет выгодная доставка, отсутствие каких-либо дополнительных комиссий, связанных с заказом, а также возможность недорого вернуть товар», - рассказал менеджер по продажам и маркетингу логистической компании DPD Эстония Янек Кивимурд.

Что касается местных интернет-покупателей, то также важно, что более 80% совершали покупки в европейских интернет-магазинах и чуть более 41% — в соседних странах. «Исследование показывает, что хотя заказы из Китая (57%) являются наиболее популярными, немецкие (43%) и английские (37%) интернет-магазины также находятся на вершине списка покупателей», - добавляет Кивимурд.

По словам директора отдела оборотного капитала и расчетных решений банка SEB Кристо Оямаа, из-за инфляции потребители становятся более чувствительными к ценам, а более дешевые альтернативные товары становятся более привлекательными. Инфляция также может повысить интерес к зарубежным интернет-магазинам с большими объемами, что дает им возможность предлагать более привлекательные цены.