ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Журналистика в Эстонии? Бесит!

Сегодня мне бы хотелось поговорить о некоторых сложностях работы, развенчать особо сочные мифы и объяснить, почему профессия журналиста не лучше и не хуже других. Чтобы в следующий раз, может быть, не читать под своими или чужими материалами комментарии в стиле «А статейка-то проплаченная!»

С «проплаченности», пожалуй, и начнем. Ни для кого не секрет, что представители четвертой власти, в большинстве своем, бедны как церковные мыши. Ни в этой стране, ни в подавляющем большинстве других стран наша работа никогда не оплачивалась высоко. Безусловно, есть особо удачливые, невероятно востребованные, которые не перебиваются корочкой хлеба от зарплаты до зарплаты. В основном это матерые журналисты с огромным опытом, некоторые работники телевидения или очень популярных изданий, а также сотрудники, занимающие руководящие посты.

В остальном - мы получаем среднее по палате, иногда чуть выше, иногда ниже. Русскоязычный журналист в Эстонии - это вообще ультра-нишевая профессия, в которой есть свой потолок - и у карьеры, и у зарплаты. Многие мои коллеги имеют сразу несколько источников дохода помимо основного, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, и это норма.

Но несмотря на все это, «проплаченные статейки» - это фантазия некоторых обывателей или интернет-троллей. В Эстонии ни министры, ни президенты не могут завалиться в контору и начать диктовать журналистам, что писать.