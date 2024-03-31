В журналистике я не первый год, работу свою люблю безумно. Чего не люблю, так это когда другие о моей работе говорят плохо. Те, кто в вопросе не разбираются, считают, что все мы, журналисты, продажные и собрались тут потому, что кто-то проплачивает статьи, пишет журналист Rus.Postimees Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Журналистика в Эстонии? Бесит!
Сегодня мне бы хотелось поговорить о некоторых сложностях работы, развенчать особо сочные мифы и объяснить, почему профессия журналиста не лучше и не хуже других. Чтобы в следующий раз, может быть, не читать под своими или чужими материалами комментарии в стиле «А статейка-то проплаченная!»
С «проплаченности», пожалуй, и начнем. Ни для кого не секрет, что представители четвертой власти, в большинстве своем, бедны как церковные мыши. Ни в этой стране, ни в подавляющем большинстве других стран наша работа никогда не оплачивалась высоко. Безусловно, есть особо удачливые, невероятно востребованные, которые не перебиваются корочкой хлеба от зарплаты до зарплаты. В основном это матерые журналисты с огромным опытом, некоторые работники телевидения или очень популярных изданий, а также сотрудники, занимающие руководящие посты.
В остальном - мы получаем среднее по палате, иногда чуть выше, иногда ниже. Русскоязычный журналист в Эстонии - это вообще ультра-нишевая профессия, в которой есть свой потолок - и у карьеры, и у зарплаты. Многие мои коллеги имеют сразу несколько источников дохода помимо основного, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, и это норма.
Но несмотря на все это, «проплаченные статейки» - это фантазия некоторых обывателей или интернет-троллей. В Эстонии ни министры, ни президенты не могут завалиться в контору и начать диктовать журналистам, что писать.
Возможно, в других странах покрупнее, где чужие трусы грязнее, демократии меньше, скандалы - существеннее, а конкуренции больше, подобные вещи и практикуются, но для эстонской журналистики это нонсенс. В Эстонии журналисту платит его издание, как и любому другому работнику в какой-нибудь сфере платит зарплату его работодатель.
У всех есть отделы маркетинга, куда можно отправиться с развеселыми материалами за деньги, но и там весьма трудно разместить хвалебную оду себе любимому, если ты, например, продаешь в рабство детей и щенят.
Несколько лет назад газета Õhtuleht разместила у себя на рекламной страничке солнечное письмо от властей Китая о том, что никаких уйгуров у них не притесняют, мол, приезжайте и сами посмотрите.
Так вот, остальные издания от этой несправедливости моментально подняли кипиш, и главреду Õhtuleht пришлось извиняться. Случай, как по мне, очень показательный.
В Эстонии есть финансируемые из госбюджета общественно-правовые (ERR) и частные медиа-каналы. Многие уверены, что в зависимости от источника финансирования в каждой редакции складывается так называемая политика, которой придерживается издание. Это не так. Когда мы говорим о политики редакции, то скорее имеем в виду ее ценности, которые формируются на протяжение многих лет - в Postimees, это, например, ценность человеческой жизни, демократии и свободы слова.
Если наше общество внутренне, как и многие другие народы Европы, занимает позицию против войны в Украине, очень логично, что и государственные, и частные медиа - многие из которых частично финансируются государством - в своих материалах будут эту позицию освещать.
Правда, никакого тайного совета в черных балахонах с раздачей указаний о том, что и как именно надо писать, в наших редакциях нет. Это просто здравый смысл, которым руководствуются сами работники.
И винить те или иные издания в том, что они занимают определенную позицию и придерживаются тех или иных ценностей - наивно и немного в стиле подросткового максимализма. Все равно, что Коран обвинить в том, что там главное действующее лицо - пророк Мухаммед, а не Иисус Христос.
Также глупо предполагать, что журналисты - это чистые листы бумаги, без чувств и эмоций, остающиеся объективными и на работе, и за ее пределами. Абсолютная объективность - это утопия, поэтому у каждого работника сферы обязательно будет свое четко сформированное мнение на любой счет.
Задача журналиста - не совать это мнение в свои материалы, а всегда давать высказаться всем сторонам и не делать голословных выводов, оставляя эту возможность читателю. Но как человек, журналист имеет полное право иметь свое собственное мнение, которое может совпадать или не совпадать с политикой редакции. Для выражения мнения есть соответствующая рубрика и социальные сети.
Также журналист может ошибаться. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что читатели ругают нас за фактические ошибки, опечатки, неточности в тексте и тут же просят показать диплом журфака.
Интересный факт: многие из нас имеют дипломы в какой угодно сфере, но только не в сфере журналистики. И это ничего не значит. Чаще всего у нас большой объем работы, а наша задача - успевать разобраться во всем по чуть-чуть. Мы вынуждены постоянно хранить в голове огромное количество совершенно разной информации - от сотни имен пресс-секретарей до истории какой-нибудь странной старушки, и нет ничего удивительного в том, что иногда наши бортовые компьютеры ломаются. Пожалуйста, будьте снисходительнее. Мы стараемся не допускать ошибок, но если это все же происходит, то исправляем их и признаем вину, если она действительно есть.
Поэтому, пожалуйста, хватит думать, что за каждой статьей сидит жирная довольная крыса без образования, которой кто-то заплатил, чтобы она написала текст, который вам не нравится. В конце концов, если бы эстонские журналисты объявили такую же забастовку, как учителя, сладко не пришлось бы никому. Прежде чем писать гадости в комментариях, почему бы не задумаемся: а прав ли я?