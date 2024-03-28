Оппозиция Кохтла-Ярве готовит вотум недоверия Эдуарду Одинцу

«Главная причина вотума заключается в том, что Эдуард Одинец нарушает порядок работы горсобрания и ограничивает права оппозиции, которые из него вытекают. Помимо всего прочего, еще одной из причин является то, что председатель горсобрания использовал городские деньги на то, чтобы сделать себе политическую рекламу. Но и в целом нас не утраивает его отношение к организации работы горсобрания», - сказал в четверг в разговоре с корреспондентом Rus.ERR лидер оппозиционной фракции Restart Яанек Пахка.