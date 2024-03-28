Оппозиция городского собрания Кохтла-Ярве начала сбор подписей с целью выражения недоверия главе местного депутатского корпуса, социал-демократу Эдуарду Одинцу. Оппозиция не исключает, что вотум недоверия будет инициирован и мэру города Хенри Казело, который также состоит в Социал-демократической партии, пишет Rus.ERR.
Оппозиция Кохтла-Ярве готовит вотум недоверия Эдуарду Одинцу
«Главная причина вотума заключается в том, что Эдуард Одинец нарушает порядок работы горсобрания и ограничивает права оппозиции, которые из него вытекают. Помимо всего прочего, еще одной из причин является то, что председатель горсобрания использовал городские деньги на то, чтобы сделать себе политическую рекламу. Но и в целом нас не утраивает его отношение к организации работы горсобрания», - сказал в четверг в разговоре с корреспондентом Rus.ERR лидер оппозиционной фракции Restart Яанек Пахка.