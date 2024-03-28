Финская компания протестировала четырехдневную рабочую неделю: результаты приятно удивили

По нечетным неделям сотрудники отдыхают в понедельник, а по четным – в пятницу.

«Мы с партнером сидели в сауне и думали, как снизить нагрузку для всех. Это работа, требующая умственных усилий, и даже наша собственная работоспособность всегда была немного занижена», – говорит предприниматель Ян-Маркус Лехтонен.

Помимо двух партнеров по бизнесу, в компании работают семь человек.

«Мы трудимся по 7,5 часа в день, но нам все равно удается сделать за четыре дня столько же, сколько раньше за пять. Конечно, дни стали более напряженными, но люди все равно лучше справляются», – говорит Лехтонен.

Несмотря на сокращение рабочего времени, зарплата сотрудников осталась прежней. Для стажера Алекси Пииппола изменение графика стало приятным сюрпризом.

«Теперь я могу лучше сосредоточиться и, наверное, приложить больше усилий к работе, чем когда я работал пять дней в неделю. Кроме того, в свободное время можно успеть сделать больше», - сказал он.

По словам Лехтонена, решение не ухудшило торговый оборот компании, а даже наоборот, хотя до начала эксперимента предприниматели опасались провала.

«Поначалу многие относились к идее скептически, но сейчас несколько местных предпринимателей уже перешли на четырехдневную рабочую неделю», - отметил Лехтонен.

Исследователь: важно экспериментировать с режимом рабочего времени"

Аннина Роппонен, профессор-исследователь Ведомства трудового здравоохранения Финляндии, рада слышать, что несколько предпринимателей в Лапландии попробовали сократить рабочую неделю. По ее словам, сокращение, например, с пяти до четырех дней, на практике возможно только на малых и средних предприятиях.

«Поэтому важно экспериментировать с режимом рабочего времени в отдельных компаниях. Это позволит накопить опыт и получить общее представление о его влиянии», - считает она.

Роппонен изучает сокращение рабочего времени и другие решения по гибкому графику. Она утверждает, что сокращение трудовой недели в масштабах всей компании имеет ряд положительных эффектов.

По ее словам, укороченная неделя может снизить рабочую нагрузку и количество пропусков среди сотрудников, и укрепить командный дух.

Однако исследователь подчеркивает, что ключевой вопрос заключается в том, как определяется оплата труда при сокращении рабочего времени.