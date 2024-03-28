Подготовка маршрута Тарту-Рига идет полным ходом: Elron начинает сертификацию поездов

Elron подписал договор с латвийской компанией Baltic Certification Centre Ltd о подготовке к сертификации пассажирских поездов Stadler Flirt для эксплуатации на железнодорожных путях Латвийской Республики.

«Первым этапом запуска поездного сообщения по маршруту Тарту-Валга-Рига будет сертификация дизельных поездов Stadler Flirt, используемых в Эстонии, для движения по латвийским железнодорожным путям, - рассказал член правления Elron Мэрт Эренпрейс. – Это предварительное условие для использования состава Elron в Латвии».

По его словам, сертификация будет проводиться через Европейское агентство железных дорог и завершится не позднее середины сентября. «Параллельно мы будем также просить разрешение на эксплуатацию линии Валга-Рига от Латвийских железных дорог по объемам перевозок и времени в пути», - добавил представитель Elron.

По словам Мэрта Эренпрейса, запуск железнодорожного сообщения Тарту-Рига находится на этапе подготовки, в рамках которого ведется диалог с латвийскими органами власти и операторами поездов, чтобы достичь соглашения относительно условий и возможностей движения по маршруту.

«Сотрудничество с латвийским железнодорожным сектором и предприятиями для Elronа очень важно. Линия Тарту-Рига сможет начать работать только при сотрудничестве двух стран и железнодорожных предприятий, - отметил Эренпрейс. - При запуске международной железнодорожной линии необходимо решить вопросы, начиная от поддерживающего персонала и технической поддержки и заканчивая системой продажи билетов».

Elron государственная операторская компания, организующая пассажирские поездки на железнодорожных путях, принадлежащих AS Eesti Raudtee и Edelaraudtee AS. В 2023 году с Elron было совершено 7,83 миллиона поездок.