Потребление газа в Эстонии выросло на 40%

«Оказавшая холоднее обычной зима, снижение цен на газ в несколько раз и налаженные маршруты поставок из Норвегии и США привели к значительному увеличению потребления газа», - констатировал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

Он сообщил, что, если бы, например, в январе пришлось получать все тепло с использованием электричества, дома в Эстонии - да и во всем регионе - оставались бы холодными и темными. «В отопительный период возобновляемая энергетика и сегодня, и завтра по-прежнему нуждается в газовой поддержке - в наиболее холодные дни половина необходимой энергии поступает от газа», - сказал Каасик.

В этом отопительном сезоне с октября по февраль потребление газа в Эстонии достигло 2,45 ТВт-ч, а больше всего газа было использовано в январе (0,73 ТВт-ч). В Финляндии и Балтийском регионе потребление газа за последние пять месяцев выросло в общей сложности до 26 ТВт-ч, в январе достигнув 7,1 ТВт-ч.

Природный газ доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве. Помимо производства тепла и электроэнергии, природный газ напрямую используется в технологических процессах и в качестве сырья в химической промышленности. Природный газ имеет высокую теплотворную способность и отличается низким содержанием углерода, играя важную роль в переходе на возобновляемые источники энергии.

В Финляндии и Балтийском регионе треть газа поступает через Eesti Gaas. В прошлом году компания доставила в регион 18 партий сжиженного природного газа. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.