Видео ⟩ Кошмарное столкновение велосипедистов. Олимпийский призер получил тяжелые травмы

Бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик Ваут ван Арт оказался в эпицентре столкновения и получил серьезные травмы: у него сломаны ключица и несколько ребер.

Такие травмы означают снятие с ближайших соревнований и когда точно велосипедист вернется на трассу, сказать сложно. Однозначно он пропускает Тур Фландрии, Париж-Рубе и гонку Amstel Gold Race.

Ваут ван Арт - бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «Team Jumbo-Visma». Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в групповой гонке, призёр чемпионатов мира в групповой и индивидуальной гонках, трёхкратный чемпион мира (2016, 2017, 2018) по велокроссу.