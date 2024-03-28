Обрушение моста в Балтиморе: спасатели нашли еще два тела в утонувшем пикапе. Что известно о катастрофе

Ранее президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно. «У нас нет оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что это был ужасный несчастный случай», — сказал он.

Каковы экономические последствия

Порт Балтимора — крупнейший в США по нескольким категориям грузов, в частности, колесным средствам, таким как автомобили и прицепы, и по сухим грузам. В 2023 году через него прошли 800 тыс. автомобилей и 1,3 млн импортных грузов.

По мнению экспертов, обрушение моста и перекрытие транспортного коридора может привести к ежедневным потерям в размере до 15 млн долларов.

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мор заявил, что в результате катастрофы под угрозой могут оказаться 8 тыс. рабочих мест. По его словам, речь идет о «международном кризисе». «От этого порта зависит мировая и американская экономика», — сказал губернатор.

Представители правительства Мэриленда говорят, что восстановление моста будет непростым процессом.

Однако глава транспортного департамента штата Пол Уэйкфилд обещал, что проект строительства нового моста будет подготовлен как можно быстрее.

Контейнеровоз Фото: Getty Images