В России проходят задержания, обыски и допросы журналистов, освещавших деятельность Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией.
«Избивали ногами, выворачивали пальцы»: в России пошла новая волна арестов независимых журналистов
Как сообщает «Медиазона», немногочисленных оставшихся в РФ журналистов начали преследовать в Москве и Уфе.
Вчера вечером на выходе из спецприемника Сахарово после 10 суток ареста задержали журналистку SOTAvision Антонину Фаворскую. До трех часов ночи у нее и ее родителей проводили обыски. Затем Фаворскую отвезли в СК на допрос, а после - в изолятор временного содержания.
Фаворская регулярно ездила на суды к Алексею Навальному. Она фигурирует в уголовном деле об участии в деятельности ФБК. Журналистку задержали 17 марта недалеко от ОВД «Братеево» через три часа после того, как она возложила цветы на могилу политика.
Кроме того, журналистки Александра Астахова и Анастасия Мусатова, которые пришли встретить Фаворскую из спецприемника, тоже были задержаны. У обеих до глубокой ночи проводили обыски.
После и Астахову, и Мусатову забрали на допрос в СК, обе проходят по делу Фаворской как свидетельницы. Мусатову отпустили только пару часов назад, Астахову - лишь сейчас (14-10 по эстонскому времени).
«Пока при всем желании я сама не очень понимаю, что я вообще могу разгласить», - сказала Астахова после выхода с допроса. Она также заметила, что не понимает, в чем была срочность ночного обыска у нее. Как и вышедшая с допроса ранее Анастасия Мусатова, она проходит свидетельницей по делу. C обеих взяли подписки о неразглашении.нет.
Помимо этого, возле дома Фаворской во время обыска силовики задержали еще двух журналистов: Екатерину Аникиевич из SOTAvision и Константина Жарова из RusNews.
«Избивали ногами, на голову поставили ногу, выворачивали пальцы, издевались, когда я пытался встать, требовали показать рюкзак, якобы там могут быть взрывчатые вещества», - рассказал Жаров. Обоих задержанных отвезли в ОВД. Отдел полиции журналисты покинули на скорой - их повезли в НИИ скорой помощи им.Склифосовского. Протоколы на них не составили.
В Уфе же вчера по делу ФБК задержали активистку Ольгу Комлеву. Она освещала для RusNews январские протесты в Баймаке и другие акции. Ольга Комлева была волонтеркой штаба Навального в Уфе до запрета организаций. В пресс-службе Кировского районного суда «Медиазоне» сообщили, что материалы по ее делу поступили, но время сегодняшнего заседания пока не назначено.
Политик Алексей Навальный погиб в российской колонии на Крайнем Севере 16 февраля. Его тело отдали матери только 24 февраля после долгих угроз похоронить его на территории колонии.Навальный был погребен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.