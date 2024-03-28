«Избивали ногами, выворачивали пальцы»: в России пошла новая волна арестов независимых журналистов

Как сообщает «Медиазона», немногочисленных оставшихся в РФ журналистов начали преследовать в Москве и Уфе.

Вчера вечером на выходе из спецприемника Сахарово после 10 суток ареста задержали журналистку SOTAvision Антонину Фаворскую. До трех часов ночи у нее и ее родителей проводили обыски. Затем Фаворскую отвезли в СК на допрос, а после - в изолятор временного содержания.

Фаворская регулярно ездила на суды к Алексею Навальному. Она фигурирует в уголовном деле об участии в деятельности ФБК. Журналистку задержали 17 марта недалеко от ОВД «Братеево» через три часа после того, как она возложила цветы на могилу политика.

Кроме того, журналистки Александра Астахова и Анастасия Мусатова, которые пришли встретить Фаворскую из спецприемника, тоже были задержаны. У обеих до глубокой ночи проводили обыски.

После и Астахову, и Мусатову забрали на допрос в СК, обе проходят по делу Фаворской как свидетельницы. Мусатову отпустили только пару часов назад, Астахову - лишь сейчас (14-10 по эстонскому времени).

«Пока при всем желании я сама не очень понимаю, что я вообще могу разгласить», - сказала Астахова после выхода с допроса. Она также заметила, что не понимает, в чем была срочность ночного обыска у нее. Как и вышедшая с допроса ранее Анастасия Мусатова, она проходит свидетельницей по делу. C обеих взяли подписки о неразглашении.нет.