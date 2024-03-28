Во вторник, 26 марта, в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая после общения с мошенниками лишилась десятков тысяч евро. Об этом сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Жительница Эстонии познакомилась в Tinder с мужчиной и лишилась 70 000 евро
В феврале жертва начала общение в приложении Tinder с мужчиной, который через какое-то время рассказал ей о торговле криптовалютой.
Затем под его руководством она зашла на платформу ntefrp.com. Теперь жертва не может вывести свои деньги из этой платформы.
Сумма причиненного ущерба составила 70 000 евро.