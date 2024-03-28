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Жительница Эстонии познакомилась в Tinder с мужчиной и лишилась 70 000 евро

rus.postimees.ee
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TInder.
TInder. Фото: IMAGO

Во вторник, 26 марта, в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая после общения с мошенниками лишилась десятков тысяч евро. Об этом сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

В феврале жертва начала общение в приложении Tinder с мужчиной, который через какое-то время рассказал ей о торговле криптовалютой.

Затем под его руководством она зашла на платформу ntefrp.com. Теперь жертва не может вывести свои деньги из этой платформы.

Сумма причиненного ущерба составила 70 000 евро.

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