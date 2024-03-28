Жители России комментируют теракт в «Крокус Сити Холле», их сажают за решетку

27 марта в Петербурге из-за постов о теракте в «Крокус Сити Холле» по обвинению в оправдании терроризма арестовали декоратора Николая Конашенка. Он не единственный, на кого обратили внимание силовики.

В четверг, 28 марта, в том же Петербурге за публикацию комментариев под новостями о теракте в «Крокусе» задержали 26-летнего гражданина Таджикистана. Ему предъявили обвинения в оправдании терроризма и в ближайшее время изберут меру пресечения.

В Магаданской области задержали 75-летнего жителя поселка Ола, который, имея в виду посетителей «Крокуса», написал в соцсетях: «Надо было больше мочить дармоедов». Против него возбудили дело об оправдании терроризма. В отделе пенсионер заявил, что «совершил глупость».

В Стерлитамаке задержали блогера Рустама Абсалямова, который во время стрима заявил, что траур по погибшим в «Крокусе» не касается Башкирии, а касается только Москвы — «отдельного государства». Полиция опубликовала его видео с извинениями. Издание «Аспекты» пишет, что во время трансляции Абсалямов был пьян.

В Липецкой области задержали женщину, которая также во время стрима в интернете возмутилась тем, что по телевизору обсуждают только теракт в «Крокусе», и ничего не говорят про ежедневные обстрелы Белгорода. «Им вообще фиолетово, что у меня там сын умирает. А мне фиолетово, что они умирают», - заявила женщина. Во время допроса она признала вину и заявила, что во время записи стрима была в состоянии алкогольного опьянения.