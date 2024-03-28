Европейская федерация фехтования на этой неделе приняла решение, что чемпионат Европы по фехтованию U23 пройдёт в Таллинне с 22 мая по 1 июня 2025 года.
В Таллинне пройдут титульные соревнования по фехтованию
Эстонский союз фехтования сообщил, что соревнования пройдут в новом таллиннском легкоатлетическом зале, который является идеальным местом для организации подобных мероприятий.
«Все любители фехтования уже могут запланировать время в новом году с 22 мая по 1 июня, чтобы приехать и посмотреть, как наши лучшие молодые фехтовальщики соревнуются с лучшими в Европе.
Любая возможность провести столь важные соревнования дома является большим плюсом для нашего фехтования», - говорится на сайте Эстонского союза фехтования.