В Таллинне пройдут титульные соревнования по фехтованию

Эстонский союз фехтования сообщил, что соревнования пройдут в новом таллиннском легкоатлетическом зале, который является идеальным местом для организации подобных мероприятий.

«Все любители фехтования уже могут запланировать время в новом году с 22 мая по 1 июня, чтобы приехать и посмотреть, как наши лучшие молодые фехтовальщики соревнуются с лучшими в Европе.