Из Москвы массово высылают мигрантов из Таджикистана

С утра 25 марта в столичных судах зарегистрировали 784 таких постановления, за всю прошлую неделю их было 1106, в основном речь идет о выдворении мигрантов из России.

Такие судебные решения принимаются без паспортных данных правонарушителей, поэтому провести конкретный анализ по национальности мигрантов не представляется возможным.

Однако, как сообщает Русская служба Би-би-си, особое внимание уделяется мигрантам из Таджикистана, поскольку нападение было совершено уроженцами из этой страны.

«Полиция гребет на улице почти всех мигрантов, особенно если они с паспортами Таджикистана, - утверждает СМИ адвокат, работающий с мигрантами из Таджикистана. Всех везут в отдел, проверяют, потом половину отпускают», - говорит адвокат.

Всего в России, по прошлогодним данным, около миллиона граждан Таджикистана было зарегистрировано в качестве работников-мигрантов.