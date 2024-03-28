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Из Москвы массово высылают мигрантов из Таджикистана

BBC News Русская служба rus.postimees.ee
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BBC
Мигранты. Фото носит иллюстративный характер.
Мигранты. Фото носит иллюстративный характер. Фото: AFP/LETA

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве резко увеличилось число дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами, подсчитала Русская служба Би-би-си.

С утра 25 марта в столичных судах зарегистрировали 784 таких постановления, за всю прошлую неделю их было 1106, в основном речь идет о выдворении мигрантов из России.

Такие судебные решения принимаются без паспортных данных правонарушителей, поэтому провести конкретный анализ по национальности мигрантов не представляется возможным.

Однако, как сообщает Русская служба Би-би-си, особое внимание уделяется мигрантам из Таджикистана, поскольку нападение было совершено уроженцами из этой страны.

«Полиция гребет на улице почти всех мигрантов, особенно если они с паспортами Таджикистана, - утверждает СМИ адвокат, работающий с мигрантами из Таджикистана. Всех везут в отдел, проверяют, потом половину отпускают», - говорит адвокат.

Всего в России, по прошлогодним данным, около миллиона граждан Таджикистана было зарегистрировано в качестве работников-мигрантов.

BBC
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