Мусор сдан! В Таллинне прошла первая кампания по сбору крупногабаритных отходов

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, первую кампанию этого года можно считать успешной. «За неделю крупногабаритный мусор горожане привезли на столичные станции приёма отходов почти 1500 раз. Активнее всего - в субботу и воскресенье, на которые пришлось около половины посещений за всю неделю, и было привезено 40 процентов всего крупногабаритного мусора, полученного в ходе кампании. Важен вклад каждого жителя Таллинна в создание и поддержание чистоты окружающей среды в городе. Мы стараемся, чтобы горожанам были максимально доступны сберегающие природу решения. Следующая кампания пройдет в мае, тогда же будет организован сбор опасных отходов и предметов, пригодных для повторного использования», - сказал Вимм.

Кампания по бесплатной сдаче крупногабаритных отходов проводится раз в квартал, однако жители Таллинна могут сдавать различные виды перерабатываемых отходов на станции приема отходов круглый год.

От горожан круглый год принимаются в неограниченном количестве бумага и картон, упаковка, пищевое масло и жир, металлолом, комплектное электрическое и электронное оборудование, а также пригодная к использованию мебель (состояние мебели определяется оператором станции прима отходов).

За один раз в ограниченном количестве можно бесплатно сдать: до шести 100-литровых мешков биоразлагаемых садовых и ландшафтных отходов; до шести 100-литровых мешков годной к использованию одежды; один кубометр необработанной древесины; один кубометр маркированных пластиковых отходов; до восьми старых покрышек без дисков; один кубометр бетона; один кубометр предварительно отсортированных кирпичей; один кубометр предварительно отсортированной плитки и керамических изделий; один кубометр листового стекла; определенное количество различных опасных отходов. Другие отходы или отходы в превышающем предельный объем количестве принимаются на основании прейскуранта станции.

Станции приема отходов находятся в Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5а), Пярнамяэ (Ристиайа теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5).