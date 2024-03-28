Управа района Кесклинн планирует проложить вдоль опорной стены Тоомпеа пешеходную дорожку с местами для сидения. В понедельник, 1 апреля, в 17:30 все желающие ознакомиться с ее эскизным проектом приглашаются в здание управы района Кесклинн (Нунне, 18).
Вдоль опорной стены Тоомпеа будет проложена пешеходная дорожка
Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм отметила, что управа района давно уже поставила цель благоустроить окрестности опорной стены Тоомпеа. «Полтора года назад завершилась реставрация опорной стены, а теперь мы пришли к тому, что у ее подножия можно проложить и славную пешеходную дорожку, с которой можно будет любоваться морем и видом на Нижний город. Сейчас люди вынуждены балансировать на проложенной самими пешеходами грязной и небезопасной тропе».
Дорожка с местами для отдыха и смотровой платформой протянется от лестницы Паткуля до улицы Фальги. В ходе работ дорожка будет вымощена керамзитовым гравием, по краям будет установлено освещение. Она будет соединена со стадионом Тоомпеа и лестницей Пилстикера.
Окончательно подготовка проекта будет завершена в мае, после чего потребуется получить разрешение на строительство и организовать строительный тендер. «Надеемся, что недавние перемены в структуре городской власти на этот давний проект не повлияют», — добавила Хауканымм.
18 марта также начался ремонт лестницы Паткуля, ведущей на Тоомпеа от границы Старого города. В целях обеспечения бесперебойного хода работ для безопасности пешеходов лестница будет закрыта для прохода до 1 июня. Летом планируется открыть для движения одну сторону лестницы. Реконструкция лестницы будет завершена в сентябре. Отремонтированная лестница Паткуля вместе с будущей пешеходной дорожкой Тоомпеа образует единое целое с лестницей Пилстикера.