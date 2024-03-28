Прокуратура Эстонии подтвердила факт задержания 57-летней Светланы Бурцевой. Женщину подозревают в преступлении против Эстонии и нарушении санкций. Утверждается, что жительница Таллинна работала на пропагандистские СМИ РФ.
«Преступление против Эстонии»: прокуратура подтвердила Rus.Postimees задержание гражданки Эстонии за работу на пропаганду России
Прокуратура Эстонии подтвердила факт задержания 57-летней Светланы Бурцевой. Женщину подозревают в преступлении против Эстонии и нарушении санкций. Утверждается, что жительница Таллинна продолжала работать на пропагандистские СМИ РФ.
Прокуратура Эстонии днем 28 марта сообщила Rus.Postimees, что еще 28 февраля «полиция безопасности (КаПо) задержала женщину по подозрению в нарушении международных санкций, связанных с работой в двух пропагандистских изданиях».
«В списке лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, есть человек, возглавлявший попавшие под санкции пропагандистские издания «Россия сегодня», Sputnik и Baltnews. Хотя эстонское представительство Sputnik было закрыто из-за международных санкций 31 декабря 2019 года, подозревается, что задержанная продолжала писать статьи для Sputnik и действовать для поддержания активности портала до 29 октября 2020 года», - сообщил нам советник по связям с общественностью прокуратуры Эстонии Каури Синкявичюс.
Проблемы задержанный связаны с тем, что она могла не официально продолжать работать на российскую пропаганду.
«Задержанная подозревается, что после расторжения трудового договора с МИА «Россия сегодня» она якобы продолжала работать в пропагандистском издании Baltnews, принадлежащем МИА «Россия сегодня», публикуя на портале статьи и фотографии анонимно и под псевдонимом», - уточнил Синкявичюс.
Представитель прокуратуры добавил, что женщину подозревают в преступлении против Эстонской Республики.
«Ей также предъявлено подозрение по статье 235'1 УК, то есть о преступлении против Эстонской Республики, но поскольку досудебное производство еще продолжается, прокуратура пока не раскрывает его подробное содержание», - сообщил советник по связям с общественностью прокуратуры Эстонии.
Каури Синкявичюс, не раскрывая дат, рассказал Rus.Postimees, что «окружной суд принял постановление, в котором посчитал обоснованными подозрения в нарушении санкций и содержание подозреваемой под стражей».
«Суд не давал оценку подозрению в преступлении в отношении Эстонской Республики. Таким образом, суд оставил подозреваемую под стражей», - закончил разъяснения представитель прокуратуры Эстонии.
Имя арестованной гражданки Эстонии в прокуратуре не назвали. Но мы просили прокомментировать сообщения СМИ, где речь шла женщине по имени Светлана Бурцева.
Изначально мы попросили прокомментировать ситуацию в КаПо, но там нас переадресовали в прокуратуру.
Ранее об аресте Бурцевой сообщило издание Eesti Ekspress, по данным которого в минувшую среду защита задержанной гражданки Эстонии безуспешно попыталась оспорить ее арест в Таллинском окружном суде. СМИ сообщило, что судья интересовался у прокуратуры_ является ли нарушением санкций любое сотрудничество с российскими пропагандистскими медиа.
«А если бы она разместил в "России сегодня" рецепты тортов?», - спросил судья.
Гособвинитель предположил, что такие тексты Бурцевой российскую пропаганду скорее всего не заинтересовали бы, но зс точки зрения санкций содержание публикаций значения не имеет.
Якобы подозрение в преступлении против Эстонии объясняется приватными разговорами Бурцевой в мессенджере Telegram с неназванным человеком.
Rus.Postimees обратился к адвокату задержанной жительницы Таллинна с просьбой прокомментировать ситуацию.
«Как следует из статьи (в издании Eesti Ekspress - прим.ред.), Светлану Бурцеву действительно арестовали еще в конце февраля. Пока она не желает комментировать в прессе выдвинутые против нее подозрения. Даже опубликованное Тармо Вахтером (журналист Eesti Ekspress - прим.ред.) описание заседания районного суда, не дает ей повода изменить свою прежнюю позицию (по вопросу общения с прессой - прим.ред.). Если Светлана Бурцева захочет что-то сказать через Postimees, я обязательно с вами свяжусь», - заявил Rus.Postimees адвокат Светланы Бурцевой Свен Силлар.
Бывшие, или все еще действующие работодатели Бурцевой пока не комментировали новости о задержании жительницы Таллинна по подозрению в работе на российскую пропаганду.
Текст дополняется