«Преступление против Эстонии»: прокуратура подтвердила Rus.Postimees задержание гражданки Эстонии за работу на пропаганду России

Прокуратура Эстонии подтвердила факт задержания 57-летней Светланы Бурцевой. Женщину подозревают в преступлении против Эстонии и нарушении санкций. Утверждается, что жительница Таллинна продолжала работать на пропагандистские СМИ РФ.

Прокуратура Эстонии днем 28 марта сообщила Rus.Postimees, что еще 28 февраля «полиция безопасности (КаПо) задержала женщину по подозрению в нарушении международных санкций, связанных с работой в двух пропагандистских изданиях».

«В списке лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, есть человек, возглавлявший попавшие под санкции пропагандистские издания «Россия сегодня», Sputnik и Baltnews. Хотя эстонское представительство Sputnik было закрыто из-за международных санкций 31 декабря 2019 года, подозревается, что задержанная продолжала писать статьи для Sputnik и действовать для поддержания активности портала до 29 октября 2020 года», - сообщил нам советник по связям с общественностью прокуратуры Эстонии Каури Синкявичюс.

Проблемы задержанный связаны с тем, что она могла не официально продолжать работать на российскую пропаганду.

«Задержанная подозревается, что после расторжения трудового договора с МИА «Россия сегодня» она якобы продолжала работать в пропагандистском издании Baltnews, принадлежащем МИА «Россия сегодня», публикуя на портале статьи и фотографии анонимно и под псевдонимом», - уточнил Синкявичюс.

Представитель прокуратуры добавил, что женщину подозревают в преступлении против Эстонской Республики.