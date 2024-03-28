С начала войны увеличилось движение денежных средств между Эстонией и Россией

Если в 2021 году из Эстонии в Россию были переведены платежи на сумму почти 1,5 миллиарда евро, то за первые девять месяцев 2023 года в Россию было перечислено всего 24 миллиона евро. В 2021 году объем поступающих платежей из России составил 1,5 миллиарда евро.

Объем декларированных наличных денежных средств на границе Эстонии и России в направлении въезда по сравнению с 2021 годом увеличился вдвое и составил около пяти миллионов евро. Основной рост наблюдается в декларировании рублей и долларов США. В направлении выезда за первые девять месяцев 2023 года объем декларированных сумм на границе составил такую же сумму, как и за весь 2022 год, около трех миллионов евро.