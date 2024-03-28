С начала полномасштабной войны с Россией в феврале 2022 года поток наличных средств между Эстонией и Россией находится в стадии увеличения, хотя общий тренд движения денежных средств с Россией был в постоянном спаде, следует из исследования Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
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С начала войны увеличилось движение денежных средств между Эстонией и Россией
Если в 2021 году из Эстонии в Россию были переведены платежи на сумму почти 1,5 миллиарда евро, то за первые девять месяцев 2023 года в Россию было перечислено всего 24 миллиона евро. В 2021 году объем поступающих платежей из России составил 1,5 миллиарда евро.