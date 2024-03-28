Россия заявила о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

Портал «Медуза» передает, что по данным Следственного комитета (СК), задержанный «участвовал в схеме финансирования террористов». Никаких других подробностей ведомство не привело.

В сообщении СК также утверждается, что «в результате работы с задержанными террористами получены доказательства их связи с украинскими националистами».

В распоряжении следствия якобы имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления.

ФСБ 23 марта сообщала о задержании 11 человек в рамках расследования уголовного дела о теракте. Четверо из них, по данным следствия, - непосредственные террористы, еще троих обвиняют в оказании террористам помощи с квартирой и машиной. Об остальных никакой информации до сих пор не сообщалось.