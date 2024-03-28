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Видео ⟩ В Крыму потерпел крушение российский «военный самолет»

rus.postimees.ee Meduza.io
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В РФ разбился военно-транспортный самолет. Погибли 15 человек.
В РФ разбился военно-транспортный самолет. Погибли 15 человек. Фото: X.com

В Черное море упал военный самолет, пилот катапультировался.

Жители аннексированного Крыма публикуют в соцсетях видео, на которых видно, что военный самолет загорается в воздухе и начинает падать.

Телеграм-канал «112» утверждает, что пилот самолета успел катапультироваться. По данным «112», речь идет об истребителе Су-35.

Причины произошедшего неясны. Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что самолет могла по ошибке сбить российская ПВО.

Падение самолета подтвердил назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. «Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Минобороны России, а также ВСУ официальных комментариев по инциденту не давали.О падении самолета сообщает губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

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