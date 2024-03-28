Руководителям Кохтла-Ярве выдвинули вотум недоверия

Восемь депутатов горсобрания, инициировавших вотум недоверия, обвиняют Одинца и Касело в использовании городских денег для личной политической рекламы, что было выявлено комиссией по контролю за финансированием политических партий.

Дело связано с предрождественским видеоприветствием Одинца и Касело, которое было оплачено городской управой в сумме 150 евро. Его Одинец и Касело разместили на своих личных аккаунтах в социальных сетях.

Одинец обвиняется в нарушении правил процедуры совета и авторитарном стиле управления, который создал в совете недружелюбную и враждебную атмосферу. По словам обвинителей, Одинец проявлял пренебрежительный и уничижительный сарказм по отношению к членам совета.

Анри Касело упрекают в неспособности организовать работу городской управой, особенно в сфере образования.

В горсобрании Кохтла-Ярве 25 мест. Коалиция соцдемов и Центристской партии, пришедшая к власти в ноябре прошлого года, до сего времени составляла 14 голосов. Заявление о выражении недоверия подписано членами избирательного союза Restart Kohtla-Järve и депутатами фракции.