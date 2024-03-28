Рийгикогу обсудит предложенный партией «Отечество» проект отказа от налога на транспортные средства

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что в пояснительной записке говорится, что предложенный правительством проект налога на транспортные средства, предусматривающий введение налога на автомобили для жителей и предприятий Эстонии, ухудшит экономическое положение населения и снизит конкурентоспособность предприятий.

Инициаторы проекта выступают против налога на автомобили и считают, что от плана его введения следует срочно отказаться. По их оценке, особенно сильно от введения автоналога пострадают семьи с детьми и жители сельской местности. Они указывают на то, что, к сожалению, правительство даже не удосужилось проанализировать влияние автомобильного налога на семьи с детьми.

«Особенно в сельской местности, где сети общественного транспорта слабо развиты или вовсе отсутствуют, автомобиль часто является единственным способом отвезти детей в школу или на занятия в кружках по интересам. В такой ситуации вводить налог на владение автомобилем крайне глупо и несправедливо. Увеличивать налоговое бремя на бизнес за счет налога на автомобили - тоже неправильное решение», - считают авторы.

«В ситуации, когда экономика уже долгое время находится в упадке, а безработица растет, правительство должно принимать меры по оздоровлению экономики, а не наказывать бизнес новым налогом», - подчеркивается в сопроводительном письме.