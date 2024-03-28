«Новости в 7» за 28 марта: министры о смене власти в Таллинне, День НАТО в Йыхви, чем удивляют азиатские производители электромобилей, учи эстонский язык и снимай кино

Сегодня в выпуске:

- Глава социал-демократов Лаури Ляэнеметс и Кая Каллас высказались о планах новой коалиции в Таллинне, министр образования прокомментировала перенос начала учебного дня на час позже. О чем еще говорили на пресс-конференции правительства?

- Это важно: во сколько обошлось обеспечение безопасности Владимира Зеленского во время визита; в Карибском море перехватили крупнейшую в этом году партию кокаина

- Завтра исполняется 20 лет со дня вступления Эстонии в НАТО. В преддверии этой даты силы обороны и участники контингента Северо-атлантического альянса в нашей стране провели в нескольких городах демонстрацию техники и вооружений.

- Автомобили с электрическими двигателями стремительно завоевывают мир. Какие новые интересные модели были представлены на международном автосалоне в Бангкоке?

- Это интересно: медведь из Харьюмаа попал в объектив камеры, занимаясь "шинной йогой"; что прервало полет воздушного шара в США и чем перед ограблением занималась воровка в Австралии

- Дом эстонского языка Фонда интеграции предлагает новые возможности для эффективного овладения госязыком. Всех желающих приглашают принять участие в уникальной Лаборатории короткометражных документальных фильмов, чтобы научиться снимать кино и пройти языковую практику

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 28 марта.