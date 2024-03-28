Таллиннский комитет партии «Отечество» принял решение на чрезвычайном заседании в четверг приступить к переговорам о формировании нового городского правительства. Член правления партии «Отечество» Свен Сестер заявил, что, к сожалению, будут конфликты, и еще рано говорить об именах кандидатов на пост мэра.
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Свен Сестер о разделении власти в Таллинне: я думаю, что будет много споров
Свен Сестер назвал основными целями партии «Отечество» эстонский патриотизм и уверенность в себе. «”Отечество” всегда защищала определенные ценности. Эстонский Таллинн означает многое: мы хотим обсудить с другими членами партии наш медиапрофиль, который формировался 20 лет и который нужно пересмотреть, - сказал Сестер. Он также упомянул вопрос о праве граждан третьих стран голосовать на местных выборах. Это, безусловно, тема, которую мы хотим держать на повестке дня».