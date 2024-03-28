Свен Сестер о разделении власти в Таллинне: я думаю, что будет много споров

Свен Сестер назвал основными целями партии «Отечество» эстонский патриотизм и уверенность в себе. «”Отечество” всегда защищала определенные ценности. Эстонский Таллинн означает многое: мы хотим обсудить с другими членами партии наш медиапрофиль, который формировался 20 лет и который нужно пересмотреть, - сказал Сестер. Он также упомянул вопрос о праве граждан третьих стран голосовать на местных выборах. Это, безусловно, тема, которую мы хотим держать на повестке дня».

На вопрос, как они улучшат жизнь жителей Таллинна, Сестер ответил, что за последние годы было потрачено слишком много денег города, чтобы внести изменения. «Много говорится о том, какие улицы отремонтируют, где установят трубы, но важен общий подход - от политики владения до того, как город обеспечивает свои предприятия», - сказал Сестер, добавив, что до сих пор действовала лишь политика Центристской партии.