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Свен Сестер о разделении власти в Таллинне: я думаю, что будет много споров

Тайро Луттер
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Свен Сестер.
Свен Сестер. Фото: Tairo Lutter

Таллиннский комитет партии «Отечество» принял решение на чрезвычайном заседании в четверг приступить к переговорам о формировании нового городского правительства. Член правления партии «Отечество» Свен Сестер заявил, что, к сожалению, будут конфликты, и еще рано говорить об именах кандидатов на пост мэра.

Свен Сестер назвал основными целями партии «Отечество» эстонский патриотизм и уверенность в себе. «”Отечество” всегда защищала определенные ценности. Эстонский Таллинн означает многое: мы хотим обсудить с другими членами партии наш медиапрофиль, который формировался 20 лет и который нужно пересмотреть, - сказал Сестер. Он также упомянул вопрос о праве граждан третьих стран голосовать на местных выборах. Это, безусловно, тема, которую мы хотим держать на повестке дня».

На вопрос, как они улучшат жизнь жителей Таллинна, Сестер ответил, что за последние годы было потрачено слишком много денег города, чтобы внести изменения. «Много говорится о том, какие улицы отремонтируют, где установят трубы, но важен общий подход - от политики владения до того, как город обеспечивает свои предприятия», - сказал Сестер, добавив, что до сих пор действовала лишь политика Центристской партии.

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